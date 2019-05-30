Шварны: не буду играть за «Слован», если мне не выплатят долги

Защитник братиславского «Слована» Иван Шварны прокомментировал отказ клуба от участия в Континентальной хоккейной лиге.



«Меня не удивило решение „Слована“. Клуб долго не мог договориться с инвестором. С каждым днём надежда на участие в КХЛ таяла. Лучше вернуться в лигу уровнем ниже, чем всё время пытаться барахтаться в элитном чемпионате.



Клуб до сих пор не выплатил большую часть моей зарплаты. Я и другие хоккеисты по-прежнему ждём, когда „Слован“ выполнит свои обязательства. Если мы не получим денег, не будем играть в следующем сезоне. Впрочем, я уже давно играю в хоккей и многое видел. Надеюсь, что все проблемы завершатся легко и быстро, без каких-либо осложнений», — цитирует игрока Hokej.sk.

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