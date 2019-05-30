Голубовский покинул «Торпедо», новым гендиректором стал сын Валерия Харламова

Ян Голубовский по собственному желанию покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. Члены правления выдвинули на пост нового генерального директора кандидатуру Александра Харламова. До последнего времени Харламов занимал пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА.



«Александр Валерьевич — представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов — настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо». Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



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«Торпедо» вернулось в Западную конференцию