Дубаc: «Торонто» хочет подготовиться к чьим-то иррациональным действиям на рынке

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас прокомментировал ситуацию с возможными предложениями от других клубов ограниченно свободным агентам Митчеллу Марнеру, Каспери Капанену и Андерсу Юнссону.

«Надо быть реалистами. Нам нужно осмотреться и определить, у каких команд есть запас драфт-пиков, у каких есть место под потолком, а у каких – и то, и другое. Мы хотим как можно лучше подготовиться. Не хотим оказаться неподготовленными к чьим-то иррациональным действиям на рынке, которые может предпринять команда, способная на что-то сумасшедшее», – цитирует Дубаса The Score.

Оффер-шит – предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его примет, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя. В случае принятия оффер-шита игроком и отсутствия его повторения, новый клуб обязан выплатить старому компенсацию в виде драфт-пиков, набор которых зависит от суммы сделки. Для контракта с зарплатой более $ 10,57 млн это четыре драфт-пика первого раунда, от $ 8,45 до $ 10,57 млн – два драфт-пика первого раунда, один второго и один третьего, от $ 6,34 до $ 8,45 – по одному драфт-пику первого, второго и третьего раундов.