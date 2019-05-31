Генменеджер «Торонто»: ищем новый старт для Зайцева по его личным причинам

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил информацию, что занимается разработкой вариантов обмена защитника Никиты Зайцева в другую команду.
«Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров. Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Джейком Маззином, его игра приобрела новые краски. Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок правым хватом — всё это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему», — приводит слова Дубаса Toronto Sun.
Контракт Зайцева на $ 4,5 млн в год будет действовать ещё пять сезонов, а нынешним летом руководству «Торонто» предстоит подписывать новые соглашения с талантливыми молодыми нападающими Митчеллом Марнером, Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном. На данный момент у «кленовых листьев» свободно под потолком зарплат лишь $ 8,7 млн.
Помимо Зайцева «Торонто» могут покинуть защитники Джейк Гардинер, Мартин Маринчин и Рон Хэйнси, у которых нет контрактов на следующий сезон.
- 31 мая 2019
-
07:50
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:19
-
22:56
-
22:30
-
21:59
-
21:28
-
20:54
-
20:20
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:38
-
19:26
-
18:49
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:22
-
16:58
-
16:30
-
16:02
-
15:54
-
15:31
-
15:02
-
14:48
-
14:22
-
13:55
-
13:46
-
13:25
-
12:54
-
12:34
-
12:07
-
11:56
-
11:35