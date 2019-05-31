Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба. По ходу прошлого сезона Педан перешёл в рижское «Динамо» как раз из «Спартака».
В сезоне-2018/19 24-летний защитник сыграл 11 (7 за «Спартак» и 4 за «Динамо») матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал одну результативную передачу и заработав показатель полезности «-3» и восемь минут штрафа. В среднем за игру Педан проводил на льду 11 минут 15 секунд. Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе «Химика».
За карьеру в КХЛ также защищал цвета ХК «Сочи». В общей сложности Педан сыграл 67 матчей, забросив 1 шайбу и сделав 5 голевых передач при полезности «-6» и 57 штрафных минутах.
Защитник «Спартака» Руслан Педан продолжит карьеру в рижском «Динамо»
- 31 мая 2019
-
11:52
-
11:30
-
11:00
-
10:36
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
09:00
-
08:31
-
08:14
-
08:05
-
07:50
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:19
-
22:56
-
22:30
-
21:59
-
21:28
-
20:54
-
20:20
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:38
-
19:26
-
18:49
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:22
-
16:58
-
16:30
-
16:02
Партнерский контент