Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»

Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба. По ходу прошлого сезона Педан перешёл в рижское «Динамо» как раз из «Спартака».

В сезоне-2018/19 24-летний защитник сыграл 11 (7 за «Спартак» и 4 за «Динамо») матчей в регулярном чемпионате, в которых сделал одну результативную передачу и заработав показатель полезности «-3» и восемь минут штрафа. В среднем за игру Педан проводил на льду 11 минут 15 секунд. Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе «Химика».



За карьеру в КХЛ также защищал цвета ХК «Сочи». В общей сложности Педан сыграл 67 матчей, забросив 1 шайбу и сделав 5 голевых передач при полезности «-6» и 57 штрафных минутах.