Макэвой: чтобы противостоять Тарасенко, нужно ограничить его возможности

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск.

«Бросок Тарасенко – самая большая опасность. Кроме того это большой игрок, который отлично владеет шайбой. Чтобы противостоять ему, нужно ограничить его возможности. В двух последних матчах у него были отличные шансы прямо у наших ворот, так что нам нужно лучше закрывать его. Нужно усложнить ему жизнь. Нужно помешать всему первому звену «Блюз», – цитирует Макэвоя St. Louis Post-Dispatch.

Защитник «Бостона» Мэтт Грызлик не сыграет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Грызлик получил травму во втором матче серии после силового приёма Оскара Сундквиста. Хоккеист «блюзменов» впоследствии был дисквалифицирован.