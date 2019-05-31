Лебрюн: «Торонто» и «Лос-Анджелес» ведут переговоры по обмену Марло

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.
«Торонто» и «Лос-Анджелес» ведут переговоры о возможном обмене Марло. Не стоит забывать, что «королей» возглавил Тодд Маклеллан, работавший с Патриком в «Сан-Хосе». Впрочем, пока обе команды далеки от завершения переговоров, к тому же «Лос-Анджелесу» необходимо избавиться от одного-двух хоккеистов с дорогостоящими контрактами», — написал Лебрюн в своём «твиттере».
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
- 31 мая 2019
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