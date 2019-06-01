Д. Хьюз: никто не мечтает быть вторым номером драфта, хочу быть первым

Нападающий Джек Хьюз поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги, где он считается одним из главных фаворитов.
«Быть первым номером — это невероятно. Все хотят стать первым номером. Никто в детстве не мечтает быть вторым, третьим или четвёртым. Хочу, чтобы меня выбрали первым. Если это произойдет, осуществится моя мечта.
В хоккей играют, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Начав играть в хоккей, все представляют, как однажды поднимут над головой этот приз. Конечно, это и моя цель. Хочу завоевать Кубок Стэнли и стать успешным игроком НХЛ.
Конкуренция с Какко? В каждом сезоне первый и второй номера драфтов конкурируют. Понимаю, что мы оба провели этот сезон на хорошем уровне, что нас будут в течение многих лет сравнивать, потому что мы будем играть в „Рейнджерс“ и „Девилз“. Мне это интересно. Считаю, нынешний сезон был удачным для нас обоих», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
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