Хара: звено Бержерона тащит «Бостон», они ещё сыграют намного лучше

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара перед третьей игрой финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» поделился мнением об игре лидерского звена своей команды. Две стартовые игры противостояния не слишком удались тройке Патриса Бержерона. Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.



«Уверен, что они ответят. Они тащили нас весь сезон, весь плей-офф. Это звено, которое всегда старается стать лучше. Ведущей эту тройку называют не просто так. Уверен, они сыграют намного лучше», — приводит слова словацкого защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли

Кэссиди — о финале плей-офф: ожидаю, что лидеры «Бостона» преобразятся