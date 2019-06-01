Хара: звено Бержерона тащит «Бостон», они ещё сыграют намного лучше
Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара перед третьей игрой финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» поделился мнением об игре лидерского звена своей команды. Две стартовые игры противостояния не слишком удались тройке Патриса Бержерона. Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.
«Уверен, что они ответят. Они тащили нас весь сезон, весь плей-офф. Это звено, которое всегда старается стать лучше. Ведущей эту тройку называют не просто так. Уверен, они сыграют намного лучше», — приводит слова словацкого защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
Кэссиди — о финале плей-офф: ожидаю, что лидеры «Бостона» преобразятся
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