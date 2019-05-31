Кэссиди — о финале плей-офф: ожидаю, что лидеры «Бостона» преобразятся
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск.
«У нас хорошая результативность от третьего-четвертого звеньев, но топ-6 не создаёт того количества моментов при игре в равных составах, как бы мы этого хотели.
Маршан, Пастрняк, Бержерон и Крейчи – наши самые результативные форварды, и они уже показали это в плей-офф. Конечно, когда у лучших игроков получается игра, то у команды больше шансов на победу. Я ожидаю, что в Сент-Луисе они преобразятся и в третьем матче покажут свою лучшую игру в этой серии», – цитирует Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Маршан: первое звено «Бостона» не может продолжать так играть
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