Ткаченко: не скажу, что грустно расставаться с «Сибирью». Такая у нас работа

Нападающий московского «Динамо» Павел Ткаченко прокомментировал переход в стан бело-голубых.

«Грустно ли расставаться с „Сибирью“? Конечно же этот клуб дал мне многое, но я бы не сказал, что грустно. Такая у нас работа, поэтому смотрю вперёд с оптимизмом.

«Динамо» — очень хорошая команда, борется за самые высокие места. Рад буду добиваться успеха вместе с ней. Не люблю загадывать. Не знаю, как сложится сезон. Главное, приложить максимум усилий, чтобы он получился успешным", — цитирует Ткаченко официальный сайт московского клуба.

В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В среднем за матч Павел проводил на льду чуть меньше 10 минут (09.47). В 11 матчах регулярки ВХЛ Ткаченко отметился одной заброшенной шайбой.