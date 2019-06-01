Подколзин планирует продолжить карьеру в НХЛ после окончания контракта со СКА
Российский нападающий Василий Подколзин заявил, что планирует продолжить карьеру в НХЛ после окончания контракта в КХЛ, сообщает североамериканский журналист Стивен Эллис.
«Подколзин сказал, что понимает сомнения в нём из-за его контракта. Однако он собирается развиваться в течение следующих двух лет. С ним говорили 19 команд», — написал в «Твиттере» другой североамериканский журналист Марк Шейг.
В минувшем сезоне 17-летний форвард дебютировал в КХЛ. Василий сыграл три матча и заработал показатель полезности "-1". В 22 матчах в ВХЛ Василий набрал 8 (3+5) очков, а в 15 матчах в МХЛ забросил восемь шайб и сделал три результативные передачи. Его контракт со СКА будет действовать до конца сезона-2020/21.
Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы
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