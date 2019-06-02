Бержерон догнал Эспозито и вышел на второе место в клубной истории по очкам в ПО

«Бостон Брюинз» разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:2 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Игра состоялась на льду «музыкантов».



Нападающий «медведей» Патрис Бержерон открыл счёт в матче, а впоследствии отметился ещё двумя результативными передачами. 33-летний хоккеист вышел на второе место в истории «Бостона» по очкам (102), набранным в плей-офф. Канадский форвард догнал легендарного Фила Эспозито. Лидером остаётся Рэй Бурк, на счет которого 161 очко. Нападающий «медведей» Давид Крейчи занимает четвёртое место, набрав 101 балл.

Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.