Тори Крюг установил рекорд «Бостона», обойдя Орра, Лучича и Бержерона

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг стал обладателем нового клубного рекорда.



В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (7:2) 28-летний хоккеист забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Американец стал первым игроком в истории «Брюинз», кому удалось набрать четыре очка в игре финала Кубка Стэнли. Он опередил нескольких хоккеистов, включая Бобби Орра, Брэда Парка, Патриса Бержерона и Милана Лучича, на счету которых по три балла.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало — в 3:00 мск.