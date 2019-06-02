Коваленко: профсоюз оспорил в суде лимит на возрастных игроков в ВХЛ

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о том, что ведомство выступает против лимита на возрастных игроков в ВХЛ.



«Сезон ВХЛ завершился и, на наш взгляд, в «вышке» было много позитивных событий, которые заслуживали ещё большего внимания со стороны СМИ. Достаточно сказать, что до последнего дня регулярки на 15-16 путёвки в плей-офф претендовали пять-шесть команд, а Кубок Петрова в итоге завоевала одиннадцатая команда Лиги — «Сарыарка». Это отличный пример конкуренции — в том числе и для КХЛ.



Но, к сожалению, был и негатив. В регламенте ВХЛ есть пункт, согласно которому каждая команда может заявлять не более пяти хоккеистов в возрасте 29 лет и выше. Этот пункт, на наш взгляд, нарушает законодательство РФ, в связи с чем по просьбе группы возрастных игроков ВХЛ мы подали иск в Гражданский суд. Изначально заседание суда должно было состояться в конце апреля, но его перенесли на май, состоялись предварительные слушания. Теперь встретимся в суде в июле, причём помимо юристов профсоюза придут и сами хоккеисты», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

В состав ВХЛ вошли четыре новых клуба