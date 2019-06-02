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Койл — о третьей игре с «Сент-Луисом»: у «Бостона» всё покатилось снежным комом

Койл — о третьей игре с «Сент-Луисом»: у «Бостона» всё покатилось снежным комом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл оценил игру команды в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (7:2).

«В первых двух матчах они начинали очень мощно, а мы — нет. Поэтому сегодня мы сильнее всего были сфокусированы именно на том, чтобы начать играть вовремя. А когда тебя быстро вознаграждают, это помогает с уверенностью, и дальше уже проще играть в свой хоккей. Сегодня у «Бостона» всё покатилось снежным комом, и мы продолжали играть как нужно смена за сменой», — цитирует Койла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.

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