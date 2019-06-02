Дебраск: за каждым броском Тарасенко в большинстве страшно смотреть

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск рассказал, как остановить российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.



«Да, это элитный шутер, один из лучших в лиге. Особенно он опасен в большинстве, где за каждым его броском буквально страшно смотреть. Нам нужно делать так, чтобы он не бросал из удобных позиций, стараться как можно чаще подставлять клюшку и блокировать шайбу», — приводит слова Дебраска официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.