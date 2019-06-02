«Хара просто замучил Тарасенко». Дон Черри в восторге от гиганта «Брюинз»

Третий матч финала Кубка Стэнли привлёк внимание не только разгромным счётом, с которым «Бостон» разобрался с «Сент-Луисом». Особого разбора удостоилась дуэль ведущего снайпера «блюзменов» Владимира Тарасенко с защитником-гигантом «медведей» Здено Харой, который приставлен персонально присматривать за российским форвардом.

Черри отдал должное словацкому гиганту

От Тарасенко словак уже пострадал — в первом матче финальной серии 42-летний гигант не очень удачно сблокировал выстрел Владимира, в результате чего шайба рассекла ему руку. «Я в порядке, просто небольшой порез. Пара швов — и я как новенький», — сказал Хара, который до этого пропустил четвёртый матч финала Востока против «Каролины».

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В первом и втором матчах финального противостояния Хара позволял Тарасенко забивать, в результате чего результативная серия 91-го номера «Блюз» достигла восьми игр. Однако после того, как серия переехала в Сент-Луис, словацкий ветеран выдал образцово-показательную персональную опеку, против которой Владимир пока не сумел найти противоядия. Это не укрылось от глаз одиозного Дона Черри, который отдал должное умению Харе остановить обладателя самого опасного броска у соперника.

«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко 4 большинства, 4 гола, 4 броска.

«Хара вносит огромный вклад. Каждый раз, когда Тарасенко выходит на лёд, против него оказывается Хара. Он просто замучил нападающего соперника. Едва Тарасенко получает шайбу, против него оказывается Хара, который бьёт его и залезает под кожу», — отметил Черри.

Пара защитников Макэвой — Хара в третьем матче действительно «съела» лидерскую тройку Шварц — Шенн — Тарасенко, а главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе пока не сумел найти вариантов противодействия «колючей» игре оппонентов.

Владимир Тарасенко:



1 матч: игровое время — 16:15, 1 гол, «+1», 2 броска, 2 броска мимо/заблокированы.

2 матч: игровое время — 15:50, 1 гол, «+1»,, 4 броска, 3 броска мимо/заблокированы, 3 силовых приёма, 1 потеря.

3 матч: игровое время — 20:13, 6 бросков, «0», 1 бросок мимо/заблокирован, 1 потеря.

Здено Хара:



1 матч: игровое время — 19:38, «0», 1 передача, 2 силовых приёма, 1 перехват, 2 блок-шота.

2 матч: игровое время — 25:45, «-1», 3 силовых приёма, 1 перехват, 2 блокированных броска.

3 матч: игровое время — 24:32, «+2», 1 силовой приём, 3 блок-шота

Разочарование после 50 лет ожиданий

Третий матч стал для «Сент-Луиса» первой домашней игрой финала Кубка Стэнли за 49 лет, но не принёс радости болельщикам «синих». Предвкушение этого матча городе было огромным, но сам ход встречи заставил поклонников «музыкантов» сплошное разочарование.

Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать Атака, хиты и ненависть. Это было классно.

«Ненужные штрафы, ошибки и просто неэффективная игра перемежались между собой. Уверен, что всем болельщикам «Сент-Луиса» просто хотелось рвать на себе волосы от досады. Даже те два гола, которые «блюзмены» забили, получились довольно уродливыми — обе шайбы залетели в ворота Раска от защитников «Бостона». Конечно, «Сент-Луис» доказал свою способность восстанавливаться в течение всего года, и шанс вырваться из ловушки у них ещё будет. Но «мишки» здорово играли в равных составах и справились с задачей закрыть главных звёзд «Сент-Луиса». А лидерская тройка «Бостона» показала отличные результаты: Бержерон забил гол и отдал два паса, Маршан заработал одну передачу, а Пастрняк — один гол», — отметил обозреватель CBS Sports Дэн Блэкберн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса»

«Давайте будем честными — в составе «Сент-Луиса» в этом матче выделить было почти некого. Единственным, кто заслужил хороших слов — это Сэнфорд, который влился в состав после дисквалификации Сундквиста. Он вырос, мечтая играть за «Брюинз», команду из своего родного города. И в своём первом появлении в финале он хорошо зарекомендовал себя, умело сыграв против Здено Хары и помог Барбашёву забить гол в ворота «Бостона», — добавил обозреватель The Athletic Стив Бёрнсайд.



«Главной звездой третьего матча стал Тори Крюг. Четыре очка в матче финальной серии от защитника «Бостона» — это лучший показатель в истории клуба! Возможно, его так вдохновил его дикий силовой приём, который он провёл без шлема во втором матче финала. Шайба Крюга, сделавшая счёт 5:1, окончательно «убила» импульс «Сент-Луиса» к возвращению в игру. Все три его передачи были первыми, поэтому вклад защитника стоит признать огромным. Если он продолжит в том же духе, то сможет быть одним из претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф», — считает аналитик TSN Пьер Лебрюн.