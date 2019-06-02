Хайнен — о Тарасенко: игроков такого уровня надо лишать времени и пространства

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэнтон Хайнен рассказал, как нужно противостоять форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко.



«Игроков такого уровня надо лишать времени и пространства. Им не нужно многого для бросков. Пожалуй, это самое главное», — приводит слова Хайнена официальный сайт лиги.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.