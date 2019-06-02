Маршан: «Бостон» играет не для того, чтобы возбудить толпу

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о победе со счётом 7:2 в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».



«Уровень шума — не то, о чём нам следовало волноваться. Мы играем не для того, чтобы заставить толпу замолчать, и не для того, чтобы её возбудить. «Бостон» играет, чтобы победить. И сегодня мы победили. Игра окончена, дело сделано. Уверен, что на следующем матче здесь всё будет так же грохотать. Уверен, что все будут возбуждены, но мы опять будем пытаться не утихомирить трибуны, а выиграть матч», — цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.