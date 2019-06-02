Курали: играл против Маршана только на тренировках, делать это было невесело

Нападающий «Бостон Брюинз» Шон Курали поделился мнением о форварде команды Брэде Маршане.



«Он и плохой парень, и MVP. Но вообще такого игрока хочется иметь в своей команде. И нам очень повезло, что он с нами. Не знаю, как бы я относился к нему, играй он за соперника. Я против него играл только на тренировках и могу вам сказать, что делать это невесело. Его вся эта шумиха вообще никак не трогает. Главное — добиться поставленной цели", — приводит слова Курали официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.