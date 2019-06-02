Курали: играл против Маршана только на тренировках, делать это было невесело

Нападающий «Бостон Брюинз» Шон Курали поделился мнением о форварде команды Брэде Маршане.
«Он и плохой парень, и MVP. Но вообще такого игрока хочется иметь в своей команде. И нам очень повезло, что он с нами. Не знаю, как бы я относился к нему, играй он за соперника. Я против него играл только на тренировках и могу вам сказать, что делать это невесело. Его вся эта шумиха вообще никак не трогает. Главное — добиться поставленной цели", — приводит слова Курали официальный сайт НХЛ.
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.
- 2 июня 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
22:42
-
21:52
-
21:41
-
20:54
-
20:34
-
19:54
-
19:41
-
18:58
-
18:39
-
17:56
-
17:47
-
16:59
-
16:46
-
15:56
-
15:43
-
15:10
-
14:41
-
14:22
-
13:56
-
13:23
-
12:56
-
12:28
-
12:16
-
11:43
-
11:17
-
11:02
-
10:53
-
10:32
-
10:21
-
09:53
-
09:22
-
09:00