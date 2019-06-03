Берюбе: полностью не согласен с судейством в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе раскритиковал работу арбитров в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли-2019.

«Я не согласен со всеми свистками. В первых трёх раундах мы были самой дисциплинированной командой, у нас было меньше всех штрафных минут. И тут внезапно мы получили 17 удалений в одной серии! Что касается матча номер три в финале, то мы не чувствуем, что счёт 2:7 справедлив. Были удаления, соперник получил четыре гола в большинстве. В равных составах мы не были плохи. Но из-за этого игра стала для нас очень сложной, догнать было нереально», — приводи слова Берюбе Sportsnet.

За три первых раунда плей-офф-2019 «Сент-Луис» получал в среднем 2,9 удаления за матч. В финале Кубка Стэнли «блюзмены» удаляются в среднем 5,7 раз за игру, при том, что «Бостон» обладает лучшей в лиге спецбригадой по реализации большинства (35,9% при среднем показателе по лиге 19,1%).

Счёт в финальной серии Кубка Стэнли 2-1 в пользу «Бостона». Четвёртый матч состоится 4 июня в Сент-Луисе. Начало встречи — в 03:00 мск.