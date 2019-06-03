Нападающий «Ак Барса» Фисенко принял участие в соревнованиях по триатлону

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко принял участие в соревнованиях по триатлону IronStar 113 в Сочи на «полужелезной» дистанции.

Для этого было необходимо проплыть 1,93 км, принять участие в велогонке на 90 км, а также пробежать 21,1 км. Для преодоления всей дистанции спортсмену понадобилось шесть часов и четыре минуты.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Михаила Фисенко.

Фисенко стал игроком казанского клуба в это межсезонье. Ранее Михаил играл в «Авангарде». В минувшем сезоне 28-летний Фисенко забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5». В 18 играх плей-офф Михаил набрал 4 (0+4) очка при полезности «+2». Фисенко выступал в «Авангарде» на протяжении двух сезонов.