Сергей Гимаев и Кристерс Гудлевскис продолжат играть за рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с вратарём Кристерсом Гудлевскисом. Срок соглашения не уточняется.

В минувшем сезоне 26-летний Гудлевскис одержал девять побед в 31 матче регулярного чемпионата. В среднем за игру Кристерс отражал 91,0% бросков и пропуская 2,37 шайбы. Дважды Гудлевскис оставил ворота в неприкосновенности.

Остаётся в команде и российский защитник Сергей Гимаев. Защитник заключил новый односторонний контракт на один сезон, информирует агентство Шуми Бабаева в своём «инстаграме».

35-летний Гимаев в сезоне-2018/19 сделал одну результативную передачу в 57 матчах при полезности "-8" и 34 штрафных минутах. Следующий сезон станет для Гимаева вторым в клубе.