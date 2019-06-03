Сергей Гимаев и Кристерс Гудлевскис продолжат играть за рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» объявило о подписании нового контракта с вратарём Кристерсом Гудлевскисом. Срок соглашения не уточняется.
В минувшем сезоне 26-летний Гудлевскис одержал девять побед в 31 матче регулярного чемпионата. В среднем за игру Кристерс отражал 91,0% бросков и пропуская 2,37 шайбы. Дважды Гудлевскис оставил ворота в неприкосновенности.
Остаётся в команде и российский защитник Сергей Гимаев. Защитник заключил новый односторонний контракт на один сезон, информирует агентство Шуми Бабаева в своём «инстаграме».
35-летний Гимаев в сезоне-2018/19 сделал одну результативную передачу в 57 матчах при полезности "-8" и 34 штрафных минутах. Следующий сезон станет для Гимаева вторым в клубе.
Увис Балинскис и Микелис Редлихс продолжат играть за рижское «Динамо»
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