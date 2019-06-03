Чижов: «Салават» хотел сохранить Ткачёва — встречных предложений не последовало

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен со СКА, в результате которого уфимский клуб получил права на Никиту Сошникова, а к «армейцеам» перешли права на Владимира Ткачёва.
«Мы очень хотели оставить Ткачева в составе, но ни с его стороны, ни со стороны его агента не последовало никаких встречных предложений. Поэтому мы занялись поиском крайнего нападающего, понимая, что Володи точно не будет в составе.
Остановили выбор на Никите Сошникове. Никита – достаточно молод. При этом у него за плечами: 87 матчей в НХЛ, 99 матчей в АХЛ. Нас подкупило то, что он очень настойчиво пробивался в основной состав очень сильных нхловских клубов: «Торонто» и «Сент-Луиса». И он не теряет надежды вернуться в НХЛ. Он осознает, что ближайшие два года станут для него определяющими в его спортивной карьере. Его настрой вселяет в нас уверенность, что он поможет нашей команде», — цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.
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