Некряч: хотелось бы играть в «Барысе», так как КХЛ — очень хорошая лига

Нападающий сборной Казахстана Антон Некряч рассказал о прошедшем сtзоне и поделился планами на будущее.

«Сезон был неплохой, не сказать, что очень успешный. Ещё в декабре не думал, что всё так удачно сложится. Но затем пошла игра в клубе, на Универсиаде, везде набирал очки. На чемпионате мира мог сыграть лучше. В целом могу поставить себе положительную оценку за сезон.

Перейти в «Барыс»? Я уже немного отдохнул, приступаю к работе. Начал подготовку в зале и на льду, нужно подойти к сборам в хорошей форме. На счёт «Барыса» ещё не знаю. Хотелось бы играть в этой команде, так как КХЛ — очень хорошая лига. Многие игроки стремятся туда попасть», — цитирует Некряча официальный сайт Федерации хоккея Казахстана.