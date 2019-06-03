Некряч: хотелось бы играть в «Барысе», так как КХЛ — очень хорошая лига
Нападающий сборной Казахстана Антон Некряч рассказал о прошедшем сtзоне и поделился планами на будущее.
«Сезон был неплохой, не сказать, что очень успешный. Ещё в декабре не думал, что всё так удачно сложится. Но затем пошла игра в клубе, на Универсиаде, везде набирал очки. На чемпионате мира мог сыграть лучше. В целом могу поставить себе положительную оценку за сезон.
Перейти в «Барыс»? Я уже немного отдохнул, приступаю к работе. Начал подготовку в зале и на льду, нужно подойти к сборам в хорошей форме. На счёт «Барыса» ещё не знаю. Хотелось бы играть в этой команде, так как КХЛ — очень хорошая лига. Многие игроки стремятся туда попасть», — цитирует Некряча официальный сайт Федерации хоккея Казахстана.
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