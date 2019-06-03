Отец Варламова: у Семёна есть предложения от других команд НХЛ

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов имеет предложения о контракте от других команд Национальной хоккейной лиги, заявил отец игрока Александр Варламов.

«У Семёна есть предложения от других команд НХЛ, всё станет ясно к 1 июля — какие условия предложит „Колорадо“ и другие клубы. Семёну хочется определиться как можно быстрее, потому что если он выберет не „Колорадо“, то придётся решать много бытовых вопросов, например, переезд. Переговоры начнутся после драфта НХЛ, который пройдёт 21 и 22 июня, после этого рынок свободных агентов заработает», — цитирует Варламова ТАСС.

Нынешний контракт 31-летнего вратаря истекает 1 июля. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем за игру пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков.