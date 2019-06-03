СКА в сезоне-2019/20 планирует проводить матчи на площадке канадского размера

СКА намерен проводить матчи КХЛ на площадке канадского образца, информирует агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственного источника. «Армейцы» намерены установить в Ледовом дворце площадку с шириной 26 метров и длиной 60 метров.

«СКА удалось решить вопросы с «Ледовым», который принадлежит Санкт-Петербургу. Остается только оформить документы и приступить к установке. Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров», – приводит «Р-Спорт» слова собственного источника.

В минувшем сезоне КХЛ на аренах с таким размером игрового поля выступали «Адмирал» и «Амур». Со следующего сезона канадские размеры площадки также будет использовать и «Барыс».