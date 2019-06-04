Койл — третий игрок в истории «Бостона» с трёхматчевой голевой серией в финале

В четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

Заброшенной шайбой в составе «Бостона» отметился Чарли Койл. Американский форвард отличился в третьем матче подряд. Койл — третий игрок в истории «Бостона» с трёхматчевой голевой серией в финале Кубка Стэнли. В 1939 году на протяжении четырёх матчей забивал Рой Конахер, а в 1970 году Джонни Буцик забил во всех четырёх матчах финальной серии с «музыкантами».

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.