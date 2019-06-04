Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте

Канадский защитник Боуэн Байрэм, являющийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, поделился ожиданиями от церемонии.

«Уверен ли я в том, что меня выберет „Нью-Джерси Дэвилз“? „Да. Хотя есть несколько человек, которые стоят выше меня в рейтинге. Но я считаю, что всё это ерунда. Совершенно очевидно, что я лучший на драфте. Я доказал это уже несколько лет назад. Джек Хьюз и Какко — средние игроки“, — цитирует Байрэма официальный сайт НХЛ.

«Нью-Джерси» стал победителем лотереи грядущего драфта. «Дьяволы» будут выбирать игрока первыми. За ними последует «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс». Фаворитом грядущего драфта считается американец Джек Хьюз. Ненамного от него отстаёт финн Каапо Какко.