Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте
Канадский защитник Боуэн Байрэм, являющийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, поделился ожиданиями от церемонии.
«Уверен ли я в том, что меня выберет „Нью-Джерси Дэвилз“? „Да. Хотя есть несколько человек, которые стоят выше меня в рейтинге. Но я считаю, что всё это ерунда. Совершенно очевидно, что я лучший на драфте. Я доказал это уже несколько лет назад. Джек Хьюз и Какко — средние игроки“, — цитирует Байрэма официальный сайт НХЛ.
«Нью-Джерси» стал победителем лотереи грядущего драфта. «Дьяволы» будут выбирать игрока первыми. За ними последует «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс». Фаворитом грядущего драфта считается американец Джек Хьюз. Ненамного от него отстаёт финн Каапо Какко.
«Нью-Джерси» будет выбирать первым на драфте НХЛ — 2019
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