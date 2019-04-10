«Нью-Джерси» будет выбирать первым на драфте — 2019

«Нью-Джерси Дэвилз» стал победителем лотереи грядущего драфта. «Дьяволы» будут первыми выбирать игрока. Следом – «Нью-Йорк Рейнджерс», далее – «Чикаго Блэкхоукс».

«Нью-Джерси» занял предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. Вероятность победы в лотерее составляла 11,5% — третий показатель.

Фаворитом грядущего драфта считается американец Джек Хьюз. Ненамного от него отстаёт финн Каапо Какко.

Напомним, что Хьюз долгое время считался фаворитом рейтингов, но ближе к концу сезона Какко почти догнал его. Финский форвард стал обладателем золота МЧМ-2019 и набрал 38 очков в 45 матчах, выступая в чемпионате Финляндии за ТПС. Джек Хьюз набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

На третью позицию претендует игрок «СКА-Невы» Василий Подколзин.