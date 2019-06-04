Быков: России нужно вводить канадские площадки, если не хотим быть на обочине

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о решении ИИХФ перейти на канадский размер площадок.



«На атакующую игру ходят смотреть зрители, им нужны голы. В этой связи считаю хорошим начинанием Международной федерации хоккея перейти на площадки размером 60 на 26 метров. Игра уйдёт из средней зоны, будет много атак, бросков и как следствие голов. Стоит ли России вводить канадский размер площадок? Безусловно, если мы не хотим оказаться на обочине, отставать. Думаю, нужно переходить на них во всех дворцах, где это возможно сделать. Но вместе с этим нам нужно будет адаптировать и правила, чтобы избежать травматизма.



Могу сказать: такого, как сейчас нацелена на работу Федерация хоккея России, не было, наверное, никогда. Взялись за детский хоккей, создаётся Национальная программа подготовки хоккеистов для всех возрастов. Дел очень много, главное — развиваться дальше, не стоять на месте. Сейчас многие ребята стремятся уехать за океан, даже если их шансы пробиться в НХЛ минимальны. И ФХР не согласна с этим. Конечно, у каждого молодого игрока свои спортивные цели в жизни, и никто их удерживать не будет. Но федерация, на мой взгляд, понимает и старается предоставить максимально комфортные условия для развития игрока в России. Это непростая задача. Но видно огромное желание. И есть все предпосылки для того, чтобы это сделать. У каждой страны есть свои традиции. И в зависимости от них мы должны создавать эти условия. И наши хоккейные традиции мы должны сохранять и развивать», — цитирует Быкова Интерфакс.

Глава ИИХФ: мы обязаны перейти на канадские площадки ради художников из НХЛ