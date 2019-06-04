Пьетранджело: игроки «Сент-Луиса» достанут из себя всё, чтобы помочь товарищу

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2). Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.



«Я всегда говорил, что нас ничего не пугает и не смущает. Да, третий матч серии получился ужасным, мы им очень недовольны. Но даже в той игре были некоторые неплохие вещи. Например, мы неплохо начали матч, да и в концовке играли тоже неплохо. Мы все друг другу доверяем. У нас сильная взаимовыручка. Мы достаём из себя все ради того, чтобы помочь товарищу. И мы верим, что сделаем всю работу как надо», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли