Капитуров: хочу повторить путь звёздных игроков — Бывальцева и Анттилы

Нападающий «Амура» Максим Капитуров прокомментировал переход в хабаровский клуб из усть-каменогорского «Торпедо».

«У меня оставался год контракта с усть-каменогорским „Торпедо“, в котором провёл последние три сезона. Как только через агента узнал, что возник вариант с „Амуром“, тут же дал согласие на переход. Хотя ещё никогда в жизни не был в Хабаровске.

«Амур» — это клуб КХЛ с отличной репутацией, чётко выполняющий все обязательства, о чём мне рассказали партнеры по «Торпедо» Складниченко и Печурский, раньше выступавшие в Хабаровске. Во-вторых, после неплохого сезона в Усть-Каменогорске понимал, что пришло время сделать большой шаг вперёд, в КХЛ.

В последние недели в СМИ много говорят о золотой сборной Финляндии и её капитане Анттиле. Но не все знают, что лидер финской команды стартовал в Волжске с «Ариады». Как и один из именитых форвардов КХЛ Бывальцев, который пробивался в «Амур», а затем в СКА и сборную России тоже через «вышку» — как раз через Усть-Каменогорск. Таких примеров немало, хочу повторить путь этих звёздных игроков», — цитирует Капитурова Russia-Hockey.