Капитуров: хочу повторить путь звёздных игроков — Бывальцева и Анттилы

Нападающий «Амура» Максим Капитуров прокомментировал переход в хабаровский клуб из усть-каменогорского «Торпедо».
«У меня оставался год контракта с усть-каменогорским „Торпедо“, в котором провёл последние три сезона. Как только через агента узнал, что возник вариант с „Амуром“, тут же дал согласие на переход. Хотя ещё никогда в жизни не был в Хабаровске.
«Амур» — это клуб КХЛ с отличной репутацией, чётко выполняющий все обязательства, о чём мне рассказали партнеры по «Торпедо» Складниченко и Печурский, раньше выступавшие в Хабаровске. Во-вторых, после неплохого сезона в Усть-Каменогорске понимал, что пришло время сделать большой шаг вперёд, в КХЛ.
В последние недели в СМИ много говорят о золотой сборной Финляндии и её капитане Анттиле. Но не все знают, что лидер финской команды стартовал в Волжске с «Ариады». Как и один из именитых форвардов КХЛ Бывальцев, который пробивался в «Амур», а затем в СКА и сборную России тоже через «вышку» — как раз через Усть-Каменогорск. Таких примеров немало, хочу повторить путь этих звёздных игроков», — цитирует Капитурова Russia-Hockey.
- 5 июня 2019
-
09:05
-
08:45
-
08:20
-
08:02
- 4 июня 2019
-
23:53
-
23:43
-
23:18
-
22:50
-
22:41
-
22:29
-
21:45
-
21:19
-
20:57
-
20:44
-
20:15
-
19:54
-
19:46
-
19:09
-
18:44
-
18:23
-
17:59
-
17:36
-
17:17
-
16:56
-
16:35
-
16:14
-
15:59
-
15:30
-
15:28
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:11
-
13:05