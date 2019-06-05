Демков: раньше в Минске не всё получалось, но прошлое уже забыто

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал третье пришествие в белорусский клуб КХЛ.
«Первый раз попал в команду при Андриевском. Начинал тот сезон в «Шахтёре», а потом позвали в КХЛ. Помню, было много эмоций… Я тогда ещё был молодым игроком, нечасто выходил на лёд, но удалось заработать результативную передачу. Получил хороший опыт. За «Динамо» играли хорошие мастера, у которых было чему поучиться. Те же Плэтт, Пелтонен… Ещё сезон запомнился победой в Кубке Шпенглера. Пока это моя вершина с «Динамо». Надеюсь, не последняя!
Второй раз был Поковиче. Начинал тот сезон в «Сочи», а потом оказался в «Динамо». Любомир мне давал шансы, но не получалось. Думаю, причина в том, что из-за смены клуба потерял уверенность… В результате отправили в «Шахтёр» за практикой.
Конечно, был расстроен, что не всё получалось, когда играл в Минске раньше. Желание закрепиться в КХЛ всегда хватало… Но время идёт, становишься опытнее. Прошлое уже забыто. Не стоит много предаваться воспоминаниям. Сейчас новый день, новая страница. Чувствую в себе уверенность. Всё будет хорошо! Хочется порадовать болельщиков и попасть с «Динамо» в плей-офф. Для меня командный результат всегда на первом месте», — цитирует Демкова официальный сайт клуба.
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