Крикунов — о Кагарлицком: не хватило денег, СКА воспользовался ситуацией

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого в СКА.
«Я с Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит. У нас на него не осталось денег. Дмитрий ушёл один. Шипачёв остаётся в «Динамо». Мы сначала набрали неосновных игроков, а на Кагарлицкого не осталось денег. Вот так комплектуют команду. Надо начинать с основных игроков. Можно сказать, что СКА удачно воспользовался ситуацией.
Кагарлицкий такой хоккеист, что спокойно сыграет и в СКА, и в ЦСКА. Хороший, квалифицированный игрок. По характеру и поведению никаких вопросов нет. СКА сделал очень хорошее приобретение. И, естественно, Кагарлицкому будет проще попасть в сборную России», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».
- 5 июня 2019
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