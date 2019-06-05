Крикунов — о Кагарлицком: не хватило денег, СКА воспользовался ситуацией

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого в СКА.



«Я с Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит. У нас на него не осталось денег. Дмитрий ушёл один. Шипачёв остаётся в «Динамо». Мы сначала набрали неосновных игроков, а на Кагарлицкого не осталось денег. Вот так комплектуют команду. Надо начинать с основных игроков. Можно сказать, что СКА удачно воспользовался ситуацией.



Кагарлицкий такой хоккеист, что спокойно сыграет и в СКА, и в ЦСКА. Хороший, квалифицированный игрок. По характеру и поведению никаких вопросов нет. СКА сделал очень хорошее приобретение. И, естественно, Кагарлицкому будет проще попасть в сборную России», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе Питер лишился многих лидеров, ЦСКА продлил капитана, а у «Локомотива» мощные легионеры.