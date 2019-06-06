Источник: Сушинский и Хацей выписали себе премии по 100 млн рублей

Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

По данным телеграм-канала «Караульный», функционеры без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова выписали себе премии по 100 млн рублей.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2). «Ак Барс» на момент поражения в серии являлся действующим обладателем Кубка Гагарина.

Сушинский был назначен на должность президента «ястребов» 17 марта 2018 года. В этой должности Максим сменил подавшего в отставку Владимира Шалаева.