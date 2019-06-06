Стин — о русском языке: Антропов и Поникаровский хорошим словам не научили
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин назвал Игоря Ларионовым любимым российским игроком, а также рассказал, какие слова на русском языке он знает.
«Я играл с Ником Антроповым и Алексом Поникаровским, поэтому они научили меня нескольким словам, но я не думаю, что их можно произносить. Так что да — хорошим словам они меня не научили.
Любимый игрок? Я бы назвал кого-то из прошлого. Поэтому пусть будет Игорь Ларионов. Ассоциации со словом «Россия»? «Тюмень. Это потому, что мои первые две поездки в Россию происходили в этот город», — цитирует Стина официальный сайт НХЛ.
В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.
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