Галак: Хабибулин — любимый российский хоккеист

Словацкий вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак рассказал, с кем у него ассоциируется Россия, и назвал любимого российского хоккеиста.
«Что у меня с русским языком? Знаю немного слов, но все произносить сейчас не буду, потому что их довольно много. Русский и словацкий языки похожи, поэтому что-то знаю.
Что касается любимого российского хоккеиста, то я назову Николая Хабибулина. С чем у меня ассоциируется Россия? Овечкин", — цитирует Галака официальный сайт НХЛ.
В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.
В минувшем регулярном чемпионате Галак сыграл 40 матчей, в среднем за игру пропуская 2,34 шайбы и отражая 92,2% бросков. В плей-офф на лёд не выходил.
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