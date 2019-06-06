Тарасенко: чтобы выиграть Кубок, нужно делать ещё больше. Овечкин показал пример

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил, что в плей-офф сезона-2018/19 берёт пример с капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Главное, что я понял, — чтобы забить, не нужно ждать, пока к тебе придёт шайба. Нужно делать ещё больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Это самый большой урок, это показал наглядный пример Александра Овечкина в прошлом году. Это было очень впечатляюще», — цитирует Тарасенко Sportsnet.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл в регулярном чемпионате НХЛ 76 матчей, в которых набрал 68 (33+35) очков. В плей-офф он сыграл 23 игры, в которых набрал 16 (11+5) баллов.

В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон Брюинз» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне завтра, 7 июня, начало — в 3:00 мск.