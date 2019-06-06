Берюбе: необязательно радоваться тому, что ты не попадаешь в состав

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о высокой конкуренции в своей команде. Напомним, после четырёх матчей счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» равный — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне.



«У нас в команде здоровая конкуренция. Но мы стараемся использовать всех ребят, и именно это нужно в плей-офф. Это здоровая конкуренция, и все в команде это понимают. Ребята друг о друге заботятся. Необязательно радоваться тому, что ты не попадаешь в состав, но при этом всё равно можно оставаться хорошим партнёром. Здорово иметь глубокий состав», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли