Берюбе: необязательно радоваться тому, что ты не попадаешь в состав
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о высокой конкуренции в своей команде. Напомним, после четырёх матчей счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» равный — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне.
«У нас в команде здоровая конкуренция. Но мы стараемся использовать всех ребят, и именно это нужно в плей-офф. Это здоровая конкуренция, и все в команде это понимают. Ребята друг о друге заботятся. Необязательно радоваться тому, что ты не попадаешь в состав, но при этом всё равно можно оставаться хорошим партнёром. Здорово иметь глубокий состав», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
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