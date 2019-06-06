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Кучеров: для меня и моей семьи прошедший сезон — гордость

Кучеров: для меня и моей семьи прошедший сезон — гордость
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий сборной России и клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о своих успехах в сезон-2018/19.

«Мои рекорды и индивидуальные награды? Конечно, обращаешь внимание на такие моменты. Все говорят об этом, так что тяжело не следить. Это приятно. Это то, ради чего мы тренируемся и играем. Играешь в самой лучшей лиге мира против самых лучших игроков и стараешься быть лучшим среди них. Для каждого игрока это стимул – быть лучшим в том, что ты делаешь. Для меня и моей семьи большая гордость, что такой сезон выдался. Жаль, что не сложилось в плей-офф. Но те очки, которые я набрал, говорят о многом. Это приятно, как для меня, так и для моей семьи. Приятно, что работа прошла не зря», — рассказал Кучеров в интервью «Чемпионату».

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