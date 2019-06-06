«Даллас» подписал новый контракт с Романом Полаком
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новое соглашение с защитником Романом Полаком, информирует официальный сайт американской команды. 33-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон и зарплатой $ 1,75 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист принял участие в 77 встречах, записав на свой счёт 9 (1+8) баллов при показателе полезности "+6" и 69 минутах штрафного времени. В среднем Полак проводил на площадке около 19 минут за матч. В розыгрыше Кубка Стэнли защитник сыграл в девять матчах, отметившись одной результативной передачей.
Ранее хоккеист также выступал в НХЛ за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
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