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«Куньлунь» подписал защитника Мёрфи, сыгравшего восемь матчей в НХЛ

«Куньлунь» подписал защитника Мёрфи, сыгравшего восемь матчей в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Канадский защитник Тревор Мёрфи перешёл в китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. 23-летний защитник поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

Большую часть игровой карьеры канадский хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге, где сменил три команды. В Национальной хоккейной лиге Мёрфи провёл восемь матчей за «Аризону Койотс» в сезоне-2017/18, записав на свой счёт 3 (1+2) балла.

В прошедшем сезоне защитник выступал в АХЛ за «Сан-Диего», заработав 18 (3+15) очков в 37 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Мёрфи провёл 16 игр, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач.

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