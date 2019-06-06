Китаров: хоккеисты лишь делают зрелище, а без заводов и больниц не обойтись

Белорусский форвард Александр Китаров поделился мнением о минском «Динамо».



«При всех неудачах «Динамо» зритель на него всё равно ходит куда охотнее, чем на любой другой белорусский клуб? Значит, люди небезразличны к судьбе команды. Кто-то любит хоккей, кто-то — просто бренд, кто-то — отдельных игроков. Кому-то просто приятно проводить время в атмосфере праздника. Для нашей страны «Динамо» — знаковый клуб. И даже если всего один процент населения переживает за нас, это всё равно огромное количество людей. Но надо понять, что «Динамо» — это не только игроки. Это ещё и тренерский штаб, и менеджмент, и обслуживающий персонал. Полсотни человек. Это сложившийся бренд, который занял своё место в сердцах белорусов. Его судьба будет волновать, вне зависимости от того, как команда играет в тот или иной период.



Славно было бы иметь в Новополоцке проспект братьев Костицыных и улицу Китарова в придачу? За братьев не скажу, но что касается меня, то это было бы неправильно. Считаю, среди уроженцев города найдётся много людей, заслуживших, чтобы их фамилии были увековечены в названии улиц. Те же строители, врачи, военные.



Да, спортсмены популярны, о нас много пишут, показывают по телевизору. Но мы делаем зрелище, без него, по идее, можно и обойтись. А как быть без заводов, которые дают работу всему городу? Без больниц, где лечат людей, без школ? Нет, спортсмены точно не самые главные люди в обществе», — цитирует игрока «Прессбол».