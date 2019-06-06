Бозак: «Сент-Луису» нужно забыть четвёртый матч финала
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Хоккеист отметил, что его команде необходимо забыть победу в четвёртой игре серии (4:2). После четырёх матчей счёт в противостоянии равный — 2-2.
«Нам нужно забыть о последней игре. Конечно, мы довольны хоккеем, который мы показали, рады результату, но почивать на лаврах было бы самой большой ошибкой, которую только можно совершить в такой момент. У нас должна быть только одна мысль: впереди матч, который мы должны выиграть», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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