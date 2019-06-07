Сушинский: у «Авангарда» не осталось иностранцев в нападении

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекции «ястребов» и об уходе из команды Майка Пелино.
«Мы не хотели менять Пелино. И он не хотел уезжать. Но так получилось, что Майк по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть «Авангард». У него не было контракта — предыдущий истёк по окончании прошедшего сезона. И Пелино просто его не продлил.
Если команда играла в финале в первый год работы тренерского штаба, руководства и части игроков, то мы, конечно, довольны результатом. При этом есть понимание, над чем надо работать, что улучшать, где усиливаться, — будем заниматься этим дальше.
Какие позиции нужно усилить? Первое звено. У нас помимо Михеева не осталось иностранцев в нападении. Три вакантных позиции — ищем на них людей», — приводят слова Сушинского «Известия».
- 7 июня 2019
-
09:45
-
09:25
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
08:32
-
08:25
-
08:16
-
08:05
-
07:39
-
06:35
-
06:07
-
05:45
- 6 июня 2019
-
23:51
-
23:30
-
23:14
-
22:56
-
22:25
-
21:58
-
21:44
-
21:25
-
20:58
-
20:35
-
20:19
-
19:56
-
19:53
-
19:20
-
18:58
-
18:39
-
18:06
-
17:43
-
17:20
-
17:15
-
16:56
-
16:40