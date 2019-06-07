Сушинский: у «Авангарда» не осталось иностранцев в нападении

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекции «ястребов» и об уходе из команды Майка Пелино.

«Мы не хотели менять Пелино. И он не хотел уезжать. Но так получилось, что Майк по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть «Авангард». У него не было контракта — предыдущий истёк по окончании прошедшего сезона. И Пелино просто его не продлил.

Если команда играла в финале в первый год работы тренерского штаба, руководства и части игроков, то мы, конечно, довольны результатом. При этом есть понимание, над чем надо работать, что улучшать, где усиливаться, — будем заниматься этим дальше.

Какие позиции нужно усилить? Первое звено. У нас помимо Михеева не осталось иностранцев в нападении. Три вакантных позиции — ищем на них людей», — приводят слова Сушинского «Известия».