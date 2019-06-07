Китаров: не вправе осуждать Стася. Где ему было играть? В чемпионате Беларуси?

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал ситуацию с Андреем Стасем, принявшим российское гражданство в тот момент, когда белорусы ещё считались легионерами в КХЛ.
«Ждал ли я Стася на чемпионате мира? А почему нет? Человек хотел приехать, тренер и федерация были за, команда тоже не против. Если бы не травма, он бы нас усилил, конечно. Не думаю, что я вправе рассуждать на тему его российского гражданства. И тем более осуждать Андрея. Я-то в подобной ситуации не оказывался.
Пока не очутишься, не поймёшь. Можно десяток вариантов ответа на этот вопрос придумать. А когда тебя поставят перед дилеммой: или так, или иначе, то будешь решать совсем по-другому. Кто сказал, что у Андрея был другой вариант? Где ему было играть, если минское «Динамо» не сделало предложения? В чемпионате Беларуси? Мы же не знаем всей ситуации.
Были ли случаи, чтобы кто-то отказался? Я не знаю. Но даже если кто-то так и поступил, он что, должен был заявиться потом в федерацию и во всеуслышание об этом объявить? Всё равно нашлись бы те, кто смешал бы его с дерьмом. Мол, а-а, так ты себе цену набиваешь, герой нашёлся… Всем не угодишь", – цитирует Китарова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
- 7 июня 2019
-
12:16
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:12
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
08:32
-
08:25
-
08:16
-
08:05
-
07:39
-
06:35
-
06:07
-
05:45
- 6 июня 2019
-
23:51
-
23:30
-
23:14
-
22:56
-
22:25
-
21:58
-
21:44
-
21:25
-
20:58
-
20:35
-
20:19
-
19:56
-
19:53
-
19:20