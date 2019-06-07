Китаров: не вправе осуждать Стася. Где ему было играть? В чемпионате Беларуси?

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал ситуацию с Андреем Стасем, принявшим российское гражданство в тот момент, когда белорусы ещё считались легионерами в КХЛ.

«Ждал ли я Стася на чемпионате мира? А почему нет? Человек хотел приехать, тренер и федерация были за, команда тоже не против. Если бы не травма, он бы нас усилил, конечно. Не думаю, что я вправе рассуждать на тему его российского гражданства. И тем более осуждать Андрея. Я-то в подобной ситуации не оказывался.

Пока не очутишься, не поймёшь. Можно десяток вариантов ответа на этот вопрос придумать. А когда тебя поставят перед дилеммой: или так, или иначе, то будешь решать совсем по-другому. Кто сказал, что у Андрея был другой вариант? Где ему было играть, если минское «Динамо» не сделало предложения? В чемпионате Беларуси? Мы же не знаем всей ситуации.

Были ли случаи, чтобы кто-то отказался? Я не знаю. Но даже если кто-то так и поступил, он что, должен был заявиться потом в федерацию и во всеуслышание об этом объявить? Всё равно нашлись бы те, кто смешал бы его с дерьмом. Мол, а-а, так ты себе цену набиваешь, герой нашёлся… Всем не угодишь", – цитирует Китарова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

