Обладатель Кубка Петрова Дмитрий Желнеровский стал игроком минского «Динамо»

Белорусский нападающий Дмитрий Желнеровский стал игроком минского «Динамо», информирует официальный сайт клуба КХЛ. Контракт рассчитан на два сезона.
В сезоне-2011/12 в команде РЦОП «Раубичи» набрал 40 (16+24) очков в 42 матчах, заработав 53 минуты штрафа. В течение следующих трёх сезонов преимущественно выступал за «Юность» в МХЛ. В сезоне-2012/13 на счету Желнеровского 62 матча, 32 (11+21) очка, 40 минут штрафа; сезон-2013/14 – 45 матчей, 21 (7+14) очко, 28 минут штрафа; сезон-2014/15 – 54 матча, 38 (22+16) очков, 40 минут штрафа.
В следующем сезоне сыграл за три команды чемпионата Беларуси: «Витебск», «Юность» и новополоцкий «Химик»-СКА, после чего пополнил состав «Сарыарки»
В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 19 (10+9) очков, заработав 22 минуты штрафа при показателе полезности "-1". В плей-офф принял участие в 18 играх и записал на свой счёт 3 (0+3) балла при полезности "+3". В составе «Сарыарки» игрок стал обладателем Кубка Петрова.
Также Дмитрий выступал за сборную Беларуси на молодёжном и двух юношеских чемпионатах мира в первом дивизионе.
- 7 июня 2019
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