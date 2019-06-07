Источник: экс-защитник «Динамо» Койвисто подпишет контракт с «Берном»

Защитник сборной Финляндии Миика Койвисто продолжит карьеру в составе «Берна», информирует Berner Zeitung.



28-летний финский хоккеист присоединится к чемпиону Швейцарии, чьим главным тренером является соотечественник Койвисто — Кари Ялонен.



В сезоне-2018/19 Койвисто провёл 48 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в составе московского «Динамо». На счету финна три заброшенные шайбы, 15 результативных передач, показатель полезности «+4» и 22 минуты штрафа. В плей-офф финский защитник набрал 2 (1+1) очка в шести играх при показателе полезности «–3». Контракт игрока с бело-голубыми истёк 30 апреля.



В мае Койвисто стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. В 10 матчах турнира защитник отдал две голевые передачи и заработал показатель полезности «+3».

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